На Миколаївщині стартували курси для трактористок за підтримки Данії та ООН. Фото: UNDP

Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансової підтримки уряду Данії організувала навчальну програму у Миколаївській області для групи жінок, які прагнуть отримати професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

Про це повідомили у відділі комунікацій UNDP в Україні.

Протягом наступних пів року вісім жінок опанують навички затребуваної професії з перспективою працевлаштування.

Курс виник у відповідь на запит місцевих роботодавців. Зараз є великий попит на трактористів, але підготовлених кадрів не вистачає, оскільки багато працівників сільського господарства стали на захист держави. Тому у партнерстві з урядом Данії UNDP запустила програму навчання для жінок, які хочуть стати трактористками. Ця ініціатива об’єднала зацікавлених роботодавців і викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Усі вісім слухачок програми родом зі Снігурівки та попередньо пройшли співбесіду з майбутнім роботодавцем — ТОВ «Агроф’южн». Також компанія надасть необхідне обладнання та паливо. Після завершення шестимісячного курсу учасниці отримають відповідний сертифікат та посвідчення водія категорії А1.

— Ми в Данії захоплюємося стійкістю українських сільськогосподарських компаній, які працюють близько до лінії фронту, а також рішучістю українських жінок, які прагнуть розширювати професійні навички в нових сферах. Тому нашим пріоритетом є підтримка професійних курсів, організованих UNDP, що сприятимуть розвитку місцевої економіки в нашій партнерській Миколаївській області та гендерному балансу на робочих місцях, сказав посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен.

Постійний представник UNDP в Україні Яко Сільє зазначив, що нові підходи до перекваліфікації дорослих показали чудові результати на сучасному динамічному ринку праці.

— UNDP має намір відновити постраждалі від війни громади. Завдяки продуктивній співпраці з різними зацікавленими сторонами та щедрій підтримці уряду Данії ми успішно запустили новаторський формат навчальних програм. Ми впевнені, що ці курси не лише задовольнять нагальні потреби ринку праці, а й сприятимуть розширенню можливостей людей та економічному відновленню Миколаївщини, — сказав він.

Раніше у Миколаївському вищому професійному училищі № 21 UNDP та Уряд Данії запровадили короткострокові курси для електриків.