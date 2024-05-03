Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Миколаївщині експосадовиця державної виконавчої служби підозрюється службовому недбальстві, через яке установа Міністерство юстиції втратило понад 800 тисяч гривень.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської обалсті.

Вказується, що підозрювана не проконтролювала та не перевірила рух коштів на рахунках, а також не перевірила законність перерахування коштів.

«Експосадовиця для їх підписання від імені начальника відділу, передала електронні ключі доступу до автоматизованих систем дистанційного обслуговування клієнтів провідному спеціалісту цього ж відділу, яку на початку 2024 року засуджено до 7 років позбавлення волі за підробку документів на переказ, та їх використання», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з рахунків Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції безпідставно перераховано понад 800 тисяч гривень на рахунки фізичних та юридичних осіб, які не мали будь – якого юридичного права їх отримувати.

У зв’язку з цим колишній виконуючій обов’язків начальника одного із відділів ДВС Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (частина 2 статті 367 КК України).

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що головній бухгалтерці однієї зі шкіл Вознесенська на Миколаївщині повідомили про підозру у привласнені бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем.