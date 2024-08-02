В Миколаївській області судитимуть трьох осіб за незаконну вирубку лісу, що завдала шкоди екології на суму понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що один з обвинувачених, правоохоронець, організував незаконну рубку дерев на території Миколаївського району. Він залучив до злочинної діяльності двох своїх знайомих.

Незаконна вирубка лісу. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Протягом січня-березня 2024 року, за даними правоохоронців, група незаконно вирубала та перевозила деревину різних порід, плануючи її подальшу реалізацію. Загальна сума завданих збитків навколишньому середовищу перевищує 1 мільйон гривень.

«Спеціалізованою екологічною прокуратурою Миколаївської обласної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи за фактом незаконної порубки лісу», — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно на території Миколаївської обласної клінічної лікарні підрядна компанія «Антарес-Буд» знесла понад 80 дерев для будівництва підземного укриття. Частину зелених насаджень уже пересадили на інші локації, але більшість повністю зрубані.