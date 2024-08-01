В Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці підпалів на обʼєктах «Укрзалізниці». Йому загрожує довічне увʼязнення.

Як повідомили в Службі безпеки України, найбільше ворога цікавили трансформаторні підстанції та релейні шафи на головних лініях залізничного сполучення області.

За даними правоохоронців, у разі знищення енергообладнання росіяни сподівалися заблокувати переміщення складів ЗСУ у напрямку передової.

Зазначається, що для вчинення диверсій російська спецслужба залучила місцевого будівельника, який шукав «додатковий» заробіток у Телеграм-каналах. Він погодився на підпали критичної інфраструктури в обмін на гроші. Для цього він дізнався локацію трансформатора біля залізничної колії, а потім підготував поблизу нього схрон з трьома «коктейлями Молотова».

Також чоловік залучив свого знайомого, який мав прибути за координатами до тайника, забрати запалювальну суміш та підпалити електропідстанцію.

Як відомо, він планував передати ворогу відео загоряння, як «звіт» про виконане завдання, та продовжити серію підпалів на території регіону. Служба безпеки затримала чоловіка на його початковому етапі.

Під час обшуку у нього знайшли саморобні запалювальні суміші та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з росіянами.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 1 статті 14 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (готування до диверсії, вчинене в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне увʼязнення із конфіскацією майна.

На Одещині затримали підозрюваного у підпалі об'єктів «Укрзалізниці» / Фото: СБУ

Нагадаємо, правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці серії підпалів на стратегічних об’єктах «Укрзалізниці» в Києві. Йому загрожує довічне ув’язнення.