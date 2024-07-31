Пам'ятник Олександру Пушкіну у Білгород-Дністровському, фото: Вікіпедія

У Білгород-Дністровському районі, що в Одеській області, визначились які пам’ятники та пам’ятні знаки області мають прибрати з публічного простору.

Відповідне розпорядження № 695/А-2024 підписав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише місцеве видання «Махала».

Згідно з переліком в Білгород-Дністровському районі демонтують п’ять об’єктів:

Пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, що знаходиться у Дитячому парку у Білгород-Дністровському на вулиці Українська.

Меморіальна дошка на честь Леона Попова, у тому самому місті на вулиці Музейна, 16.

Пам’ятник Олександру Пушкіну у парку Татарбунарах на вулиці 23 серпня.

Меморіальна дошка на честь Олександра Пушкіна у Татарбунарах на вулиці Мельнична, 1.

Меморіальна дошка на честь Іустіна Батищева (Алмазова) у місті Татарбунари на вулиці Тимошенка, 2.

У виданні зазначають, що тепер Голови громад мають демонтувати перелічені об’єкти. За який кошт це має бути зроблено, у розпорядженні не вказано.

Раніше повідомлялось, що мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що пам'ятники письменнику Олександру Пушкіну і генералу Михайлу Воронцову представляють цінність, тому їх не можна демонтовувати.