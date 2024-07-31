У Білгород-Дністровському районі, що в Одеській області, визначились які пам’ятники та пам’ятні знаки області мають прибрати з публічного простору.
Відповідне розпорядження № 695/А-2024 підписав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише місцеве видання «Махала».
Згідно з переліком в Білгород-Дністровському районі демонтують п’ять об’єктів:
У виданні зазначають, що тепер Голови громад мають демонтувати перелічені об’єкти. За який кошт це має бути зроблено, у розпорядженні не вказано.
Раніше повідомлялось, що мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що пам'ятники письменнику Олександру Пушкіну і генералу Михайлу Воронцову представляють цінність, тому їх не можна демонтовувати.
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
У Білгород-Дністровському районі, що в Одеській області, визначились які пам’ятники та пам’ятні знаки області мають прибрати з публічного простору.
Відповідне розпорядження № 695/А-2024 підписав голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише місцеве видання «Махала».
Згідно з переліком в Білгород-Дністровському районі демонтують п’ять об’єктів:
У виданні зазначають, що тепер Голови громад мають демонтувати перелічені об’єкти. За який кошт це має бути зроблено, у розпорядженні не вказано.
Раніше повідомлялось, що мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що пам'ятники письменнику Олександру Пушкіну і генералу Михайлу Воронцову представляють цінність, тому їх не можна демонтовувати.