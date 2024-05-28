На Одещині прикордонники затримали 30-річну жительку Києва, за підозрою у допомозі військовозобов’язаним чоловікам укладати фіктивні шлюби з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю I чи II групи, щоб отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон.
Як повідомили у Державній прикордонній службі, 30-річна жінка шукала клієнтів у закритому телеграм-каналі. Вартість такої «послуги» становила від 4 тисяч доларів та залежала від інвалідності та кількості дітей.
Також вона давала поради щодо перетину кордону. А саме, як себе поводити та як відповідати на запитання прикордонників.
Затримали «сваху» під час отримання грошей від чергового «нареченого», який хотів зареєструвати фіктивний шлюб з багатодітною матір’ю.
Правоохоронці повідомили жінці про підозру. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 180 тисяч гривень. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб.
Нагадаємо, у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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На Одещині прикордонники затримали 30-річну жительку Києва, за підозрою у допомозі військовозобов’язаним чоловікам укладати фіктивні шлюби з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю I чи II групи, щоб отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон.
Як повідомили у Державній прикордонній службі, 30-річна жінка шукала клієнтів у закритому телеграм-каналі. Вартість такої «послуги» становила від 4 тисяч доларів та залежала від інвалідності та кількості дітей.
Також вона давала поради щодо перетину кордону. А саме, як себе поводити та як відповідати на запитання прикордонників.
Затримали «сваху» під час отримання грошей від чергового «нареченого», який хотів зареєструвати фіктивний шлюб з багатодітною матір’ю.
Правоохоронці повідомили жінці про підозру. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 180 тисяч гривень. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб.
Нагадаємо, у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.