На Одещині викрили схему для ухилення від мобілізації / Фото: ДПСУ

На Одещині прикордонники затримали 30-річну жительку Києва, за підозрою у допомозі військовозобов’язаним чоловікам укладати фіктивні шлюби з багатодітними жінками та жінками з інвалідністю I чи II групи, щоб отримати відстрочку від мобілізації та перетнути кордон.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, 30-річна жінка шукала клієнтів у закритому телеграм-каналі. Вартість такої «послуги» становила від 4 тисяч доларів та залежала від інвалідності та кількості дітей.

Також вона давала поради щодо перетину кордону. А саме, як себе поводити та як відповідати на запитання прикордонників.

Затримали «сваху» під час отримання грошей від чергового «нареченого», який хотів зареєструвати фіктивний шлюб з багатодітною матір’ю.

Правоохоронці повідомили жінці про підозру. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 180 тисяч гривень. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб.

Нагадаємо, у Миколаєві та Ужгороді затримали трьох підозрюваних в організації незаконного перетину кордону військовозобов’язаними.