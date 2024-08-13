Сумська область, фото взято з сайту Голос України

Військові запровадили обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області.

Як йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України, у звʼязку зі збільшенням інтенсивності бойових дій, активізацією діяльності російських диверсійно-розвідувальних груп та з метою збереження життя цивільного населення і військовослужбовців, військове командування ввело обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній двадцятикілометровій зоні Сумської області.

Допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.

«Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів», — закликали у військовому відомстві.

Нагадаємо, вночі 13 серпня росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури у місті Суми — одна людина поранена, без світла та газу залишилася частина міста. Зазначається, що пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні та кілька автомобілів.