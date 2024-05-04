Великдень у Миколаєві, травень 2021 року, фото: Вячеслав Тешнер, «НикВести»

У Великодні свята поліцейські забезпечуватимуть правопорядок на території 246 храмів під час богослужінь.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

У Миколаєві та області охорону публічного порядку і безпеки здійснюватимуть понад 600 поліцейських, представників добровольчих формувань територіальних громад та військовослужбовців.

— На період проведення релігійних обрядів та святкування поліція вживатиме усіх необхідних заходів задля належного забезпечення правопорядку. Збільшено кількість автомобільних та піших нарядів на вулицях населених пунктів усього регіону, а також кількість слідчо-оперативних груп з метою швидкого реагування та документування порушень, – зазначив начальник управління превентивної діяльності обласного главку поліції Сергій Ігнатьєв.

Нагадаємо, що у Миколаївській області не будуть скорочувати тривалість комендантської години на великодні свята. Однак жителів області закликали утриматися від візитів до храмів. Во всій Україні на Великдень порядок охоронятимуть більш як 23 тисячі поліцейських

Нагадаємо, в Україні цього року Великдень відзначатимуть 5 травня. Вартість великоднього кошика в Україні, порівняно з минулим роком, дещо виросла. Проте основні найменування — паска та яйця — навпаки, подешевшали. За підрахунками цьогорічний кошик обійдеться українцям у 1 тисячу 581 гривню. Минулої весни аналогічний набір продуктів коштував 1 тисячу 468 гривень, тобто за рік кошик подорожчав на 7,7%.

Основна складова кошика — паска домашнього приготування за традиційним рецептом (700 грам борошна, 6 яєць, 150 грам вершкового масла, 300 грам молока, 400 грам цукру, дріжджі та 200 грамів родзинок) — коштуватиме цього року 181 гривня. Це на 2,2% дешевше порівняно з 2023-м роком.

Під час великодніх свят та поминальних днів в Херсонській області заборонили проводити богослужіння під час комендантської години, освячення на території культових споруд та відвідування кладовищ.