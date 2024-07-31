Діти вирушають на відпочинок. Фото:

У понеділок, 29 липня, 160 дітей пільгової категорії з Миколаєва вирушили на 14-денний відпочинок до Львівської області.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зазначається, що у цьому році на організацію відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з місцевого бюджету виділено 8,5 мільйонів гривень.

Повідомляється, що для дітей загалом було придбано 515 путівок.

Нагадаємо, що раніше начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко у коментарі «НикВести» розповіла, що програма розрахована виключно на дітей з Миколаєва, а також тих дітей, які оформлені в місті як внутрішньо-переміщена особа. Юлія Кравченко також розповіла, які категорії населення можуть поїхати на такий відпочинок.