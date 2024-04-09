Пожежі в екосистемах Миколаївщини / Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

З четверга 11 квітня у Миколаєві та області очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Миколаїв — V клас;

Первомайськ — V клас;

Вознесенськ — V клас;

Баштанка — V клас;

Очаків — II клас.

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Раніше заступник начальника відділу пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Анатолій Шкарбута заявив, що за три місяці 2024 року сталося більш як 3,7 тисячі пожеж в екосистемах, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Нагадаємо, що з початку цього року на Миколаївщині сталося 182 пожежі в природних екосистемах.