Повнометражна анімація «Думками навиворіт 2» від студії Pixar за півтора тижня прокату зібрала 724,4 мільйони доларів світового бокс-офісу та встановила низку рекордів.

Мультфільм «Думками навиворіт 2» на сьогодні є найкасовішим фільмом 2024 року. За касовими зборами йому вдалося обійти стрічку «Дюна: Частина друга» режисера Дені Вільнева — її бокс-офіс склав 711,8 мільйонів доларів, повідомляє Variety.

За прогнозами, за тиждень друга частина мультфільму про емоції перевищить позначку в мільярд доларів касових зборів. Це зробить його першим фільмом після «Барбі», якому це вдалося. А також відкриє шлях до нового рекорду — здолати результат «Суперсімейки 2» (2018), яка з 1,2 мільярда доларів стала найкасовішим релізом Pixar за всю історію студії, пише «УП.Життя».

У другий вікенд прокату «Думками навиворіт 2» вдалося зібрати 100 мільйонів доларів. Це найкращий результат серед анімаційних стрічок за всі часи. Крім того, друга частина анімації у другий вікенд зібрала більше, ніж перший фільм «Думками навиворіт» 2015 року — за перший вікенд прокату він заробив 90 мільйонів доларів.

«Думками навиворіт 2» — це продовження популярного мультфільму від Disney та Pixar, що вийшов у 2015 році. Режисером є Келсі Манн.

Події другої частини відбуваються через рік після першого фільму. Головна героїня Райлі відсвяткувала свій 13-й день народження та готується до старшої школи. Її емоції Радість, Сум, Страх, Гнів та Відраза знайшли нову частину розуму Райлі — Самосвідомість.

На додаток, емоції зустрічають Тривожність та її чотирьох товаришів Заздрість, Хандру, Конфуз та Ностальгію. Тож тепер «старим» та «новим» емоціям доведеться боротися за Райлі.

Нагадаємо, український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» зʼявився на стримінговому сервісі Netflix.