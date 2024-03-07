Чоловіки намагалися втекти до Молдови у причепі для тварин, але прикордонники затримали їх.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За даними прикордонників, чоловіків водій намагався перевезти у причепі для тварин та потрапити на територію Молдови.

Двох захованих пасажирів виявили під час огляну причепа. Чоловіки зізнались, що знайшли послуги нелегального трансферу до Молдови через знайомих. Заплатили по 5 тисяч доларів, а далі діяли за наданою інструкцією.

На втікачів склали адміністративні протоколи, а щодо порушника, то про його незаконні дії повідомили до поліції.

Нагадаємо, 5 березня, прикордонники затримали одинадцять чоловіків, які намагались переплисти Тису.