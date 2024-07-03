Наприкінці липня відключень електрики стане менше. Фото з выдкритих джерел

Наприкінці липня очікують на вихід з ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі.

Про це розповів радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко в ефірі «Суспільного».

— Ми очікуємо у кінці липня покращення ситуації, бо є низка очікувань щодо виходу з ремонтів обладнання, що виробляє електроенергію. Крім того, традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури, — сказав Юрій Бойко.

За його словами, дефіцит в енергосистемі залишиться, однак буде суттєво меншим порівняно із ситуацією, яка спостерігається зараз.

Радник прем'єр-міністра також додав, що висока температура повітря призвела до більшого навантаження в системі і, відповідно, до значних обсягів обмежень.

— Енергетики, на основі аналізу сезонного навантаження в системі і очікуваних графіків відновлення генеруючого обладнання після російських атак, прогнозували, що червень та липень будуть найважчим в енергосистемі. На жаль, дива не сталося. Температура – ви самі бачите, яка. Це призвело до більшого навантаження в системі, а відповідно – до значних обмежень, — сказав Юрій Бойко.

Раніше повідомлялось, що Україна імпортує рекордний добовий обсяг електроенергії з Європи.