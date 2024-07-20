Аппарат NASA виявив камінного «сніговика» на Марсі / Фото: NASA

Марсохід NASA Perseverance показав нову світлину з Червоної планети, у кадр потрапив маленький «сніговик» із каміння.

Апарат знімав камʼянисту поверхню під час щоденного дослідження Червоної планети, пише Space.com.

«Сніговика» зазнімкувала камера Right Mastcam-Z 13 липня, у день Сонцестояння 1208 на Марсі. На фото можна помітити купу каміння, яка нагадує маленького сніговика.

Нині марсохід Perseverance перебуває всередині кратера Джезеро, куди він приземлився 18 лютого 2021 року. Наразі цей кратер дуже запилений.

Аппарат NASA виявив камінного «сніговика» на Марсі / Фото: NASA

Раніше, астрофотограф Марк Джонстон зробив серію детальних знімків Сонця зі свого заднього двору в Скоттсдейлі, штат Арізона. Він сфотографував зміни у «ландшафті» найяскравішої зірки у піку сонячної активності.