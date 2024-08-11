Парвіз Насібов Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

На церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 року в Парижі Україна делегувала двох представників, які стали прапороносцями.

Як пише «Суспільне Спорт», на церемонії закриття прапор Україна нестимуть миколаївський борець Парвіз Насібов та веслувальниця-каноїстка Людмила Лузан.

Нагадаємо, Парвіз Насібов здобув срібло у греко-римській боротьбі. А Людмила Лузан разом з Анастасією Рибачок виборола срібну нагороду у веслуванні на двійках на дистанції 500 метрів.

Слід зазначити, що Людмила Лузан удруге поспіль нестиме прапор на закритті Ігор. Саме вона стала прапороносицею від України на церемонії закриття у Токіо-2020.

Людмила Лузан, Фото: REUTERS/Yara Nardi

Церемонія закриття Олімпійських ігор 2024 запланована на 22:00 11 серпня.

Миколаївські спортсмени в Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.

Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.

Крім того, українська збірна стала четвертою у фіналі Олімпіади на байдарках-четвірках — в числі спортсменів миколаївець Олег Кухарик.