Ухилянти намагалися потрапити до Молдови / Фото: ДПСУ

На кордоні з Румунією та Молдовою зафіксували найбільше спроб незаконно перетнути кордон.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, в ефірі телемарафону.

— Фактично щоденно прикордонники упереджують спроби незаконного перетину по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. І таких випадків найбільше фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією. А також, власне, виявляють порушників, які намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон, прямуючи через пункти пропуску, тобто на шляхах, де можна легально перетнути кордон. Але тут вони намагаються використовувати підробні документи, або ще здійснити спробу підкупу інспекторів Державної прикордонної служби, — зазначив він.

За словами Андрія Демченка, порушники або поодинці, або навіть певними групами намагаються дістатися кордону і в подальшому перетнути його. Він зазначив, що чоловіки, як правило, звертаються до злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння у такій незаконній мандрівці.

— Але можу зазначити, що досить часто ці злочинні групи зневажають життя людей. Обіцяючи їм сприяння, вони їх направляють через важкодоступні гірські місцевості або через лінію кордону, де вона проходить по гірських річках, що досить часто призводить до загибелі самих людей. Також ми бачимо, що люди відмовляються перетинати кордон, коли розуміють, яким маршутом їм доведеться це робити, — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, прикордонники затримали трьох чоловіків, які за вказівками адміністратора телеграм-каналу намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою, заплативши за це по 2 тисячі доларів.

Як повідомлялось раніше, у 2023 році на Миколаївщині правоохоронці скерували до суду 5 кримінальних проваджень проваджень проти 14 осіб, які допомагали ухилянтам виїхати з України.