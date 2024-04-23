В середу,10 квітня у готелі «Інтерконтиненталь» відбувся Business Wisdom Summit – найкрупніший бізнес-івент року, який збирає провідних управлінців вітчизняних та зарубіжних компаній з метою обміну досвідом, а також відзначення кращих бізнес-кейсів.

Цього року головною ідеєю заходу стали стратегії збереження та розвитку бізнесу в умовах воєнного стану. Аудиторією заходу традиційно виступають власники та топ-менеджери малого, середнього та крупного бізнесів, яких об’єднують спільні ризики, виклики та завдання з відновлення і стабілізації бізнес-процесів в умовах тотальної невизначеності.

В ході івенту учасники обмінювалися досвідом подолання поточних бізнес-викликів та кейсами адаптації до сучасної ситуації в країні.

Понад 35 найефективніших управлінців, топ-менеджерів та лідерів своїх напрямків отримали нагороди у різних номінаціях за визнання своїх досягнень у процесі розбудови бізнесу.

Компанія AB InBev Efes Ukraine отримала нагороду в номінації «Лідери галузі» за внесок у розвиток українського ринку пива, неординарні рішення та підтримку співробітників компанії у важкі часи.

Як зазначив СЕО компанії Дмитро Шпаков стосовно найбільш непростого рішення, прийнятого в умовах невизначеності, «найскладніше було прийняти рішення про відновлення броварень, вони зазнали сильних пошкоджень і потребували значних інвестицій. Але ми звикли працювати в умовах постійних викликів, і навіть не використовуючи потужності Харкова, де робота броварні поки призупинена через безпекові ризики, у нас є тенденції до відновлення наших позицій за рахунок розширення виробництва на інших броварнях, активного застосування інновацій, потужного людського ресурсу. Значить, рішення були правильними».