Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підозрюють колишнього заступника Генерального прокурора України Дмитра Вербицького у незаконному збагаченні на майже 29 мільйонів гривень.
Зокрема, НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:
Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 мільйони гривень, а також криптовалюти Tether (USDT).
«Матеріали стосовно колишнього заступника Генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування», — повідомили в НАЗК.
Зазначимо, що у травні цього року журналісти «Схем» повідомляли про те, що заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький мешкає в будинку в елітному київському котеджному містечку «Коник», придбаному його племінником за понад 2 мільйони гривень, тобто в шість разів дешевше ринкової ціни.
В червні також журналісти «Схем» повідомили, що дівчина Дмитра Вербицького Христина Ільницька стала власницею маєтку за 48 мільйонів гривень у Києві та Porsche за 100 тисяч доларів. У травні цього року вона придбала будинок в елітному містечку Коник. За нього вона заплатила у 24 рази менше.
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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підозрюють колишнього заступника Генерального прокурора України Дмитра Вербицького у незаконному збагаченні на майже 29 мільйонів гривень.
Зокрема, НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:
Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 мільйони гривень, а також криптовалюти Tether (USDT).
«Матеріали стосовно колишнього заступника Генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування», — повідомили в НАЗК.
Зазначимо, що у травні цього року журналісти «Схем» повідомляли про те, що заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький мешкає в будинку в елітному київському котеджному містечку «Коник», придбаному його племінником за понад 2 мільйони гривень, тобто в шість разів дешевше ринкової ціни.
В червні також журналісти «Схем» повідомили, що дівчина Дмитра Вербицького Христина Ільницька стала власницею маєтку за 48 мільйонів гривень у Києві та Porsche за 100 тисяч доларів. У травні цього року вона придбала будинок в елітному містечку Коник. За нього вона заплатила у 24 рази менше.