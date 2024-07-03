Дмитро Вербицький / Фото: Офіс Генпрокуратури

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) підозрюють колишнього заступника Генерального прокурора України Дмитра Вербицького у незаконному збагаченні на майже 29 мільйонів гривень.

Зокрема, НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:

автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тисяч гривень;

автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тисяч гривень;

автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 мільйона гривень;

будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 мільйона гривень;

будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 мільйонів гривень;

квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 мільйона гривень.

Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 мільйони гривень, а також криптовалюти Tether (USDT).

«Матеріали стосовно колишнього заступника Генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування», — повідомили в НАЗК.

Зазначимо, що у травні цього року журналісти «Схем» повідомляли про те, що заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький мешкає в будинку в елітному київському котеджному містечку «Коник», придбаному його племінником за понад 2 мільйони гривень, тобто в шість разів дешевше ринкової ціни.

В червні також журналісти «Схем» повідомили, що дівчина Дмитра Вербицького Христина Ільницька стала власницею маєтку за 48 мільйонів гривень у Києві та Porsche за 100 тисяч доларів. У травні цього року вона придбала будинок в елітному містечку Коник. За нього вона заплатила у 24 рази менше.