Охоронця, який не відчинив укриття під час обстрілу Києва, засудили до 4 років увʼязнення / Фото: Офіс Генпрокурора

Охоронець столичної поліклініки, якого звинувачували в загибелі людей біля зачиненого укриття під час обстрілу Києва, отримав 4 роки ув’язнення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Прокурор у суді довів, що охоронець «Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3» Вадим Мошкін під час оголошення повітряної тривоги в Києві в ніч проти 1 червня 2023 року не відчинив двері укриття. Це позбавило людей можливості зберегти собі життя й призвело до загибелі трьох людей, серед яких — 9-річна дівчинка.

Сам обвинувачений своєї провини не визнав і у своїх діях не розкаявся. Як стверджують прокурори, під час судового розгляду він постійно змінював свідчення щодо того, чому він не відчинив укриття. Зокрема, він казав, що не встиг, не почув сигнал тривоги чи начебто не побачив людей.

Згодом він узагалі заявляв, що приміщення лікарні не обладнано укриттям і він начебто не був зобов’язаний його відчиняти.

Прокурор вимагав призначити охоронцю позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців, однак у результаті його засудили до 4 років в’язниці.

Зазначається, що на даний час прокурори вивчають вирок суду щодо підстав для його оскарження.

Як повідомлялося, вночі 1 червня російські війська вкотре атакували Київ ракетами. Ворог випустив у напрямку столиці 10 «Іскандерів». Усі знищила протиповітряна оборона.

Унаслідок ракетного удару постраждали 19 людей, троє з них загинули, зокрема 9-річна дівчинка.

Житель Деснянського району, чия дружина загинула під час атаки росіян розповів, що люди прибігли вночі до укриття в поліклініці, але їм не ніхто не відчинив.

Після до поліклініки в Деснянському районі Києва, поруч з якою загинули люди, виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що всі винні в загибелі трьох людей у Києві під час нічної атаки РФ, понесуть покарання.

Згодом столичний суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі, біля якої через падіння уламків ракети загинули троє людей, що намагалися потрапити в зачинене укриття.