Сходження на Еверест. Фото: Lakpa Sherpa/AFP/Getty Images

Напередодні сезону сходження на Еверест 2024 року Непал оголосив про нову вимогу, згідно з якою всі альпіністи повинні брати напрокат і використовувати чіпи для стеження під час подорожі.

Про це пише CNN.

— Відомі компанії вже використовували їх, але тепер це стало обов’язковим для всіх альпіністів. Це скоротить час пошуку та рятування в разі надзвичайних ситуацій, — сказав CNN Ракеш Гурунг, директор департаменту туризму Непалу.

Він пояснює, що за чіпи, які вшиватимуть у куртки, альпіністи платитимуть по 10-15 доларів за штуку. Коли альпініст повернеться, чіп буде вилучено, повернуто уряду та збережено для наступної людини.

Мікросхеми відстеження використовують глобальну систему позиціонування (GPS) для обміну інформацією із супутниками.

Ракеш Гурунг додав, що чіпи були виготовлені в «європейській країні», але не уточнив, де і якою компанією.

Більшість людей, які намагаються піднятися на гору Еверест висотою 8 849 метрів, роблять це через Непал, сплачуючи 11 тисяч доларів лише за дозвіл на сходження. Додавши до цього ціни на спорядження, їжу, додатковий кисень, провідників-шерпів тощо, підйом на гору коштує понад 35 тисяч доларів.

Вісім із десяти найвищих вершин світу знаходяться в Непалі, і країна отримує значні доходи від туризму завдяки альпінізму.

Підйом на гору Еверест може тривати до двох місяців. Погода підходить для сходження на вершину в дуже невелике вікно, зазвичай у середині травня.

Минулого року Непал видав рекордні 478 дозволів на сходження. Було підтверджено, що 12 альпіністів загинули на горі, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, з 2019 року Непал вимає від альпіністів, що підіймаються на Еверест, підтвердження наявності необхідного досвіду у горах.