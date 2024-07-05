Столичні правоохоронці встановили особу 16-річної блогерки, яка танцювала під російський трек біля меморіалу Героїв Небесної Сотні в центрі Києва й опублікувала відео у TikTok.

Як повідомили у поліції Києва, неповнолітня разом з матір’ю приїхала на декілька днів до столиці й, перебуваючи на Майдані незалежності, зняла свої дії на відео та виклала в одній із соціальних мереж.

Під час моніторингу співробітники Шевченківського управління поліції виявили зазначену публікацію та розпочали за вказаним фактом перевірку.

Надалі правоохоронці розшукали порушницю та склали відносно неї адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.

Крім того, з матірʼю неповнолітньої провели профілактичну бесіду, з метою недопущення подібних випадків в майбутньому.

Неповнолітня блогерка танцювала під російську музику біля меморіалу Героїв Небесної Сотні / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Києві дві дівчини станцювали на могилах загиблих воїнів Збройних Сил України, їх затримала поліція. Затриманими виявилися дві сестри, які вирішили станцювати на могилі свого батька, який загинув під Ізюмом. Стало відомо, що дівчата прийшли на Лісове кладовище і таким чином вирішили «вшанувати» пам'ять загиблого.