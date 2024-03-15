Суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон»

Компанія «Нібулон» змогла перемістити частину свого флоту з Миколаєва до Ізмаїлу.

Про це повідомив ЦТС.

Транспортування було проведено за допомогою сухопутного маршруту: судна були розібрані та доставлені великими тягачами, а потім знову складені на «Бессарабській» філії в Ізмаїлі.

Таким чином вдалося перевезти чотири буксири, а також дві вантажно-розвантажувальні машини.

Більша частина флоту компанії все одно залишається у Миколаївському порту. Плавзасоби вкрай небезпечно виводити з порту через постійний ризик обстрілів з боку РФ.

Нагадаємо, що 28 лютого, росіяни атакували цивільне рибальське судно в Чорноморській громаді Миколаївської області.

Раніше, гендиректор компанії Андрій Вадатурський повідомляв, що у 2024 році «Нібулон» планує комплексно модернізувати підприємство та придбати нову техніку.

Він також нагадав, що в умовах війни, обмеженого фінансування та нестабільних ланцюгів поставок «Нібулон» побудував новий об’єкт критичної інфраструктури — перевантажувальний термінал в Ізмаїлі, який забезпечив країні новий гарантований канал експорту та зробив «Нібулон» незалежним від маніпуляцій РФ щодо контролю експорту.