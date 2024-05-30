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Над Україною силами протиповітряної оборони вночі збито 7 ракет і 32 ударних БПЛА.

Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

«У ніч на 30 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область – РФ) та 32 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська — РФ. та мису Чауда (Крим)», — ідеться в повідомленні.

Наголошується, що військові збили 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 32 ударних БПЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Нагадаємо, що протягом 29 травня та вночі 30 травня російські війська тричі обстрілювали з артилерії Очаківську громаду.