Онлайн-медіа «НикВести» стало одним з п'яти інтернет-видань в Миколаївській області, яке потрапило до всеукраїнської Мапи рекомендованих медіа. Відповідний проєкт оцінки медіа в Україні проводили Інститут Масової Інформації спільно з Детектор Медіа.

Загалом, лише 8 медіа Миколаївської області потрапили до Мапи рекомендованих медіа. Серед них — п'ять інтернет-видань (НикВести, Суспільне Миколаїв, Преступности.НЕТ, Гард.City, 0512), Центр журналістських розслідувань, телеканал Суспільне Миколаїв та Українське радіо.Миколаїв.

Інтерактивна Мапа якісних видань Інтерактивна Мапа якісних видань

Громадські організації Детектор медіа та Інститут Масової Інформації, які представили всеукраїнську Мапу рекомендованих медіа, підкреслили, що на цій онлайн-карті можна знайти якісні журналістські проєкти у всіх куточках України. Також ця Мапа покликана допомогти знаходити достовірну та актуальну інформацію в медіа — її використання дасть змогу бути впевненими у якості і достовірності обраних медіа.

Головна редакторка онлайн-медіа «НикВести» Катерина Середа поділилася, що для їх видання — це результат багаторічної роботи в рамках дотримання визначених журналістських стандартів.

«Наша редакція постійно прагне ставати кращими для наших читачів, пропонуючи цікаві матеріали з актуальними питаннями регіону та впроваджуючи нові формати. Але разом із цим, не забуваємо, що при цьому важливо дотримуватись існуючих стандартів у нашій роботі. Для цього ми впровадили політики за різними напрямами», — говорить Катерина Середа.

Також головна редакторка зазначила, що багато змін у роботі з дотримання стандартів стали можливими завдяки співпраці з різними донорами та партнерами, які підтримують «НикВести».

Директорка Інституту Масової Інформації Оксана Романюк розповіла, що Мапа дозволить користувачам знаходити надійні джерела інформації, що дасть змогу зменшити ризики поширення дезінформації та маніпуляції.

«Робота над мапою дозволила нам глибше зануритися у медійний ландшафт країни та виявити безліч якісних регіональних видань, які є прозорими, відповідальними і дотримуються високих стандартів журналістики. Класно бачити, як медіа з усіх куточків країни отримують можливість заявити про себе і стати більш видимими. Важливість цього проєкту полягає не тільки в доступі до перевіреної інформації, але й у підвищенні медіаграмотності населення», — підкреслила Оксана Романюк.

Всього на інтерактивну мапу за результатами незалежної експертної оцінки Інституту Масової Інформації (ІМІ) та Детектора медіа потрапили 174 українські ресурси: 117 онлайн-медіа, 5 центрів журналістських розслідувань, 21 радіо та 31 телеканал.

Нагадаємо, вперше 4 ЗМІ з Миколаївської області потрапили на інтерактивну Мапу рекомендованих медіа ще у вересні 2023 року.