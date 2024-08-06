Українські медстуденти / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Уряд Німеччини працює над полегшенням доступу українським студентам-медикам на ринок праці в країні. Також зміни в законодавстві можуть допомогти українським лікарям отримати ліцензії швидше.

Однак це не торкнеться лікарів, які вже завершили навчання, повідомило Міністерство охорони здоров’я Німеччини, інформує «ЄП».

У відомстві також додали, що для видачі професійних ліцензій владі федеральних земель не потрібно жодних законодавчих змін з боку федерального уряду.

Це було зроблено у відповідь на вимоги державних посадовців і дані газети Welt am Sonntag, яка виявила, що понад 1400 українських лікарів, які переїхали до Німеччини після повномасштабного російського вторгнення в їхню країну, все ще чекають на отримання ліцензії, щоб вести практику.

Щонайменше 1 674 українські лікарі, які втекли з країни, подали заявки на отримання ліцензії на практику в Німеччині з лютого 2022 року.

Лише 187 заявок були схвалені, тоді як 1 402 все ще перебувають на стадії розгляду. Час очікування на отримання ліцензії є довгим не лише для українців.

Лікарям з інших країн, які не входять до Європейського Союзу, зазвичай потрібно від 15 місяців до трьох років, щоб отримати ліцензію на медичну практику.

Нагадаємо, що лише половина українських біженців, які наразі проживають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому, якщо для цього будуть такі умови, як безпека, нормальна робота критичної інфраструктури, наявність житла та завершення повномасштабного вторгнення.