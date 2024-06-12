Notus Energy побудує вітроелектростанцію у Одеській області / Фото: shutterstock

Німецька компанія Notus Energy опікується реалізацією проєкту ВЕС 300 МВт в Одеській області, перша черга якої становитиме 120 МВт.

Про це повідомив її комерційний директор Кнуд Ріссел, передає «Інтерфакс-Україна».

«Після повномасштабного вторгнення ми з весни 2022 року продовжили працювати над цим проєктом на Одещині, і зараз ми в процесі, щоб побудувати ВЕС 300 МВт, перша черга якої 120 МВт скоро має зʼявитися. У нас уже є всі дозволи, зокрема, пов'язані із землею. Банки нас підтримують, хоча вони теж ризикують, підтримуючи нас. Але ми всі готові працювати навіть в умовах воєнного стану», — сказав він під час тематичної панельної дискусії з енергетики на URC-24 у Берліні.

За словами Ріссела, певні домовленості щодо реалізації проєкту компанія підписала і на цій конференції.

Він припустив, що найближчої зими першу чергу ВЕС ще не буде запущено, але компанія робить усе, щоб запустити проєкт якомога швидше. При цьому Ріссел зазначив, що є деякі проблеми з логістикою обладнання, але Notus їх вирішує.

«У нас коротко-, середньо- і довгострокові плани роботи в Україні», — запевнив комерційний директор.

Як повідомлялось раніше, перші вітроенергетичні комплекси групи «Нафтогаз» побудують в Миколаївській та Одеській областях.