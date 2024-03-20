Нова Зеландія хоче заборонити одноразові електронні сигарети. Фото: REUTERS/Mike Blake/File Photo

У середу 20 березня уряд Нової Зеландії заявив, що заборонить продаж одноразових електронних сигарет та збільшить штрафи для роздрібних продавців, які продають сигарети особам, які не досягли 18 років.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що раніше уряд Нової Зеландії зазнав серйозної критики за відмову від першого у світі закону, що забороняє продаж тютюну майбутнім поколінням. Він заявив, що прихильний до ідеї скорочення куріння, але використовує інший підхід, включаючи подальше регулювання вейпінгу.

— Хоча вейпінг сприяв значному зниженню рівня куріння, стрімке зростання кількості вейперів серед молоді викликає реальне занепокоєння в батьків, учителів і фахівців охорони здоров’я, — сказав помічник міністра охорони здоров’я Кейсі Костелло.

Згідно з новими правилами, штрафи для роздрібних продавців, які продають електронні сигарети особам, які не досягли 18 років, буде збільшено. Також переглянуть порядок ліцензування роздрібних продавців вейпів, а всі одноразові вейпи буде заборонять.

Нова Зеландія планує до 2025 року досягти мети боротьби з курінням — щоб менше ніж 5% населення курили щодня.

Нагадаємо, від січня Австралія заборонила імпорт одноразових електронних сигарет у межах боротьби з нікотиновою залежністю серед неповнолітніх.