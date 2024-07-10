В Україні збільшили кількість ділянок із радарами TruCAM для вимірювання швидкості. Зокрема, з лютого цього року у Миколаєві з'явились дві нові такі ділянки.
Про це повідомляє Патрульна поліція України.
Відтепер контроль швидкості здійснюватиметься на таких локаціях:
На дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.
З урахуванням воєнного стану та аварійності доріг, до 333 ділянок внесли зміни.
• додано 17 нових ділянок;
• внесено зміни до 3 ділянок;
• видалено з переліку 1 ділянку;
• призупинено роботу на 54 ділянках.
— У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаєві патрульні розшукали водія, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця події.
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В Україні збільшили кількість ділянок із радарами TruCAM для вимірювання швидкості. Зокрема, з лютого цього року у Миколаєві з'явились дві нові такі ділянки.
Про це повідомляє Патрульна поліція України.
Відтепер контроль швидкості здійснюватиметься на таких локаціях:
На дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.
З урахуванням воєнного стану та аварійності доріг, до 333 ділянок внесли зміни.
• додано 17 нових ділянок;
• внесено зміни до 3 ділянок;
• видалено з переліку 1 ділянку;
• призупинено роботу на 54 ділянках.
— У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаєві патрульні розшукали водія, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця події.