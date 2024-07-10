Поліція збільшуємо кількість приладів TruCAM. Фото: Патрульна поліція

В Україні збільшили кількість ділянок із радарами TruCAM для вимірювання швидкості. Зокрема, з лютого цього року у Миколаєві з'явились дві нові такі ділянки.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Відтепер контроль швидкості здійснюватиметься на таких локаціях:

Київське шосе (заїзд та виїзд з міста)

Проспект Богоявленський (дві ділянки)

Херсонське шосе

Проспект Центральний

Вулиця Троїцька

Вулиця Погранична

Вулиця Космонавтів

Вулиця Пушкінська

На дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.

Список ділянок вимірювання швидкості у Миколаївській області. Фото: Патрульна поліція

З урахуванням воєнного стану та аварійності доріг, до 333 ділянок внесли зміни.

• додано 17 нових ділянок;

• внесено зміни до 3 ділянок;

• видалено з переліку 1 ділянку;

• призупинено роботу на 54 ділянках.

— У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві патрульні розшукали водія, який вчинив дорожньо-транспортну пригоду та втік з місця події.