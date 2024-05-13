Нова поштова марка від "Укрпошти".

До дня вишиванки «Укрпошта» анонсує дві нові марки — зі зразками кримськотатарської та харківської вишивки

Про це йдеться у повідомленні «Укрпошти».

Дві нові поштові марки «Укрпошта» введе 16 травня у Всесвітній день вишиванки.

«Її обмінювали на хліб, аби вижити. При депортації її закопували в землю, аби зберегти нащадкам. Закладених у неї сенсів боялися вороги. Вишиванка — не лише про красу», — зазначили у відомстві.

Харківщина представлена фрагментом вишивки жіночої сорочки ХІХ століття з півнями на рукавах. Новинка підхоплює серію «Українська вишивка — код нації», що розпочалася ще у 2018 році.

Крим представлений зразком тамбурної вишивки («к’аснак») жіночої шалі («марама») середини ХІХ століття.

Тираж кожної марки — 800 тисяч екземплярів.

«Не оминіть і художні конверти із зображеннями кримськотатарської вишивки на чоловічому весільному поясі («учкур»), виробленому на межі ХІХ–ХХ століть, та вишивки рушника кінця ХХ століття із села Колонтаїв, що на Харківщині», — додали в «Укрпошті».

Нагадаємо, що 8 травня у Миколаївському музеї суднобудування та флоту погасили поштову марку «русскій воєнний флот — до дна!», на якій зображені російські військові кораблі, знищені Силами оборони України.