Ігор Кузін. Фото: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що оновлені рекомендації відповідають останнім світовим рекомендаціям щодо щеплень проти СОVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Схеми вакцинації для населення спрощуються, і для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти СОVID-19. Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз — тобто ревакцинація через 6-12 місяців.

Також для лікарів та пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації. Одне щеплення (або два щеплення для окремих груп) — це первинна вакцинація. Всі наступні щеплення — ревакцинація проти COVID-19.

«Це спрощення вакцинації дозволяє швидше отримувати повний курс і дотримуватися ревакцинації перед початком епідемічного сезону. Для людини без супутніх захворювань, імуноскомпрометованого стану — достатньо отримати одне щеплення. Цього достатньо, без ревакцинації кожного року. Для медичних працівників або для тих, хто працює в небезпечних умовах, чи для людей з супутніми захворюваннями, а також вагітних загальна рекомендація полягає в базовій вакцинації одним щепленням, а потім щорічним чи через пів року бустером у вигляді однієї дози», — заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців не усім, а людям із груп ризику, зокрема:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

вагітним;

людям, старшим за 60 років;

дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції, представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та інші).

В МОЗ зазначили, що потребу у ревакцинації визначає лікар. Для первинної вакцинації та ревакцинації може бути використана будь-яка з доступних в країні вакцин проти COVID-19.

«Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (два або три щеплення, в залежності від вакцини) та зробили 4 або 5 за рахунком бустерне щеплення минулого року, — можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Для цього необхідно записатись до сімейного лікаря та після візиту вакцинуватись у найближчому пункті щеплення. У разі, якщо у регіоні чи області охочих вакцинуватись виявиться більше, ніж наявних вакцин, — в першу чергу вакцинацію отримують саме пацієнти з групи ризику», — додали в МОЗ.

Нагадаємо, що у липні в Україні зафіксували різке зростання захворювань на COVID-19, майже 12 тисяч випадків, у червні їх було дві тисячі, але навантаження на лікарні не таке велике. Головний санітарний лікар Ігор Кузін не вбачає необхідності введення обмежувальних заходів наразі.