Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Зазначається, що оновлені рекомендації відповідають останнім світовим рекомендаціям щодо щеплень проти СОVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Схеми вакцинації для населення спрощуються, і для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти СОVID-19. Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз — тобто ревакцинація через 6-12 місяців.
Також для лікарів та пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації. Одне щеплення (або два щеплення для окремих груп) — це первинна вакцинація. Всі наступні щеплення — ревакцинація проти COVID-19.
«Це спрощення вакцинації дозволяє швидше отримувати повний курс і дотримуватися ревакцинації перед початком епідемічного сезону. Для людини без супутніх захворювань, імуноскомпрометованого стану — достатньо отримати одне щеплення. Цього достатньо, без ревакцинації кожного року. Для медичних працівників або для тих, хто працює в небезпечних умовах, чи для людей з супутніми захворюваннями, а також вагітних загальна рекомендація полягає в базовій вакцинації одним щепленням, а потім щорічним чи через пів року бустером у вигляді однієї дози», — заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців не усім, а людям із груп ризику, зокрема:
В МОЗ зазначили, що потребу у ревакцинації визначає лікар. Для первинної вакцинації та ревакцинації може бути використана будь-яка з доступних в країні вакцин проти COVID-19.
«Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (два або три щеплення, в залежності від вакцини) та зробили 4 або 5 за рахунком бустерне щеплення минулого року, — можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Для цього необхідно записатись до сімейного лікаря та після візиту вакцинуватись у найближчому пункті щеплення. У разі, якщо у регіоні чи області охочих вакцинуватись виявиться більше, ніж наявних вакцин, — в першу чергу вакцинацію отримують саме пацієнти з групи ризику», — додали в МОЗ.
Нагадаємо, що у липні в Україні зафіксували різке зростання захворювань на COVID-19, майже 12 тисяч випадків, у червні їх було дві тисячі, але навантаження на лікарні не таке велике. Головний санітарний лікар Ігор Кузін не вбачає необхідності введення обмежувальних заходів наразі.
Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Зазначається, що оновлені рекомендації відповідають останнім світовим рекомендаціям щодо щеплень проти СОVID-19 Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Схеми вакцинації для населення спрощуються, і для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти СОVID-19. Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз — тобто ревакцинація через 6-12 місяців.
Також для лікарів та пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації. Одне щеплення (або два щеплення для окремих груп) — це первинна вакцинація. Всі наступні щеплення — ревакцинація проти COVID-19.
«Це спрощення вакцинації дозволяє швидше отримувати повний курс і дотримуватися ревакцинації перед початком епідемічного сезону. Для людини без супутніх захворювань, імуноскомпрометованого стану — достатньо отримати одне щеплення. Цього достатньо, без ревакцинації кожного року. Для медичних працівників або для тих, хто працює в небезпечних умовах, чи для людей з супутніми захворюваннями, а також вагітних загальна рекомендація полягає в базовій вакцинації одним щепленням, а потім щорічним чи через пів року бустером у вигляді однієї дози», — заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців не усім, а людям із груп ризику, зокрема:
В МОЗ зазначили, що потребу у ревакцинації визначає лікар. Для первинної вакцинації та ревакцинації може бути використана будь-яка з доступних в країні вакцин проти COVID-19.
«Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (два або три щеплення, в залежності від вакцини) та зробили 4 або 5 за рахунком бустерне щеплення минулого року, — можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Для цього необхідно записатись до сімейного лікаря та після візиту вакцинуватись у найближчому пункті щеплення. У разі, якщо у регіоні чи області охочих вакцинуватись виявиться більше, ніж наявних вакцин, — в першу чергу вакцинацію отримують саме пацієнти з групи ризику», — додали в МОЗ.
Нагадаємо, що у липні в Україні зафіксували різке зростання захворювань на COVID-19, майже 12 тисяч випадків, у червні їх було дві тисячі, але навантаження на лікарні не таке велике. Головний санітарний лікар Ігор Кузін не вбачає необхідності введення обмежувальних заходів наразі.