Фото: Міноборони

Міністерство оборони України анонсувало тестування нової полегшеної моделі бронежилета, вага якого варіюється від 7,5 до 12 кілограмів.

Про це пише пресслужба відомства.

Новий бронежилет виділяється легкою конструкцією та підвищеною мобільністю, що робить його зручним для використання під час штурмових і спеціальних операцій. Він виготовлений з посилених керамокомпозитних матеріалів, які забезпечують захист 6 класу. Розмірна сітка бронежилета варіюється від S до XL у двох комплектаціях.

Конструкція бронежилета дозволяє швидке скидання і комплектування додатковими елементами: захистом шиї та плечей, плечовими накладками, захистом паху, тактичним розвантажувальним ременем, захистом куприка, стегон та елементами для забезпечення плавучості. Для жінок передбачені спеціальні анатомічні накладки.

Бронежилет оснащений окремими кишенями для м’якого і жорсткого балістичного захисту та знімними демпферними вкладками.

Нова модель пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ й отримала позитивні відгуки. Зараз триває останній етап — лабораторні випробування. Після їх завершення бронежилет буде переданий на забезпечення ЗСУ.

Фото: Міноборони Фото: Міноборони

Нагадаємо, сили оборони взяли в експлуатацію ще 18 зразків озброєння та техніки.