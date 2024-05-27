«Віконце життя» у Міській дитячій лікарні № 2

У Миколаєві у Міській дитячій лікарні № 2 в «Віконці життя» знайшли залишеного новонародженого хлопчика.

Про це повідомляє Управління охорони здоров'я у місті Миколаєві.

Подія сталася у неділю, 26 травня. Залишеною дитиною виявився хлопчик. Також з немовлям була записочка з зазначенням дати народження дитини – 19 лютого 2024 року. Дитину оглянули медики, її стан задовільний і її життю нічого не загрожує.

Також зазначається, що останній раз «Віконце життя» спрацьовувало у листопаді 2020 року.

Лікарі наголошують, що Бебі-бокс — це спеціально облаштоване віконечко «Віконце життя», яке дозволить людині непомітно підкласти новонароджену дитину, якщо мати чи батько вирішить відмовитися від немовля.

«Віконце життя» обладнане спеціальною теплою ковдрою, пелюшкою. Туди кладеться дитина. Віконце закривається — спрацьовує датчик, далі ця дитина потрапляє до турботливих рук медпрацівників та отримає надію на життя. Наголошуємо, що в усіх пологових відділеннях міських лікарень, Пологовому будинку №3 та міській дитячій лікарні № 2 функціонують «Віконця життя»», — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо адреси розташування «Віконців життя»:

вулиця Екіпажна, 5 (біля приймального відділення);

вулиця Будівельників, 8 (біля центрального входу);

вулиця Київська, 3 (біля приймального відділення);

вулиця Рюміна, 5 (біля приймального відділення);

вулиця Богоявленський, 336 (біля приймального відділення).

Нагадаємо, що 17 серпня 2020 року в Миколаївській міській дитячій лікарні №2 у «Віконці життя» залишили новонародженого хлопчика.