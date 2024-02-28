Українські військові на шикуванні. Фото: УП

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки має розглянули понад чотири тисячі правок до законопроєкту про мобілізацію. Їх розглядатимуть блоками.

Про це повідомив заступник голови комітету Єгор Чернєв.

Зазначається, що усі подані пропозиції згрупували за шістнадцятьма блоками й зараз ухвалюють рішення за основу, а далі проведе роботу секретаріат, оскільки є багато поправок, які повторюються.

«На друге читання він може бути винесений уже в березні, проте тут постає головне питання — як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні», — зазначив Єгор Чернєв.

Він додав, що існує і спецпроцедура, однак до такого важливого законопроєкту навряд чи доречно її застосовувати.

«Я сподіваюся, що ми домовимося з усіма фракціями та групами стосовно тих питань, які мають бути залишені в законопроєкті, а також тих, які мають бути прибрані, щоби швидше пройти його в залі», — сказав він.

Нагадаємо, що у середу, 7 лютого, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації №10449.

В п'ятницю, 23 лютого, Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав законопроект про демобілізацію строковиків в Україні. Документ містить норму про відстрочку на 12 місяців.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.