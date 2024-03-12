На Миколаївщині Новоодеська багатопрофільна лікарня відновила радіологічні діагностичні послуги для 40 тисяч мешканців трьох громад.
Про це повідомили у USAID «Підтримка медичної реформи».
Зазначається, що наприкінці січня Новоодеська багатопрофільна лікарня відновила радіологічні діагностичні послуги для мешканців Новоодеської, Сухолєланецької та Костянтинівської громад Миколаївської області.
За грантові кошти лікарня придбала рентген-апарат, демонтувала застаріле обладнання та оновила діагностичний кабінет та провела навчання персоналу.
«Новий апарат збільшив діагностичну потужність лікарні на 30% та дозволив виготовляти приблизно 12 000 зображень щорічно. Час виготовлення знімку знизився в 10 разів, при цьому вдвічі знизилась вартість його виготовлення», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що якісні 3D-знімки дозволяють лікарям встановлювати точний діагноз.
Нагадаємо, що у лютому 2024 року у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні запрацював комп’ютерний томограф.
|
Тіна Кароль без макіяжу і мінімум експерток у новинах: як і скільки пишуть про жінок у миколаївських медіаКатерина Середа
|
На Миколаївщині Новоодеська багатопрофільна лікарня відновила радіологічні діагностичні послуги для 40 тисяч мешканців трьох громад.
Про це повідомили у USAID «Підтримка медичної реформи».
Зазначається, що наприкінці січня Новоодеська багатопрофільна лікарня відновила радіологічні діагностичні послуги для мешканців Новоодеської, Сухолєланецької та Костянтинівської громад Миколаївської області.
За грантові кошти лікарня придбала рентген-апарат, демонтувала застаріле обладнання та оновила діагностичний кабінет та провела навчання персоналу.
«Новий апарат збільшив діагностичну потужність лікарні на 30% та дозволив виготовляти приблизно 12 000 зображень щорічно. Час виготовлення знімку знизився в 10 разів, при цьому вдвічі знизилась вартість його виготовлення», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що якісні 3D-знімки дозволяють лікарям встановлювати точний діагноз.
Нагадаємо, що у лютому 2024 року у Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні запрацював комп’ютерний томограф.