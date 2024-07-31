Браузер Ceno для обходу блокування українських сайтів на тимчасово окупованих територіях. Скриншот

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська влада значно обмежила доступ до українського інформаційного поля на тимчасово окупованих територіях. Ці обмеження стосуються як доступу до офіційних сайтів українських державних органів, так і до сайтів українських медіа.

Сайт «НикВести» тепер можна безпечно читати на тимчасово окупованих територіях, пояснюємо як.

Є два шляхи обходу російського блокування:

VPN

Браузер Ceno (лише для Android)

Як працює VPN

Встановивши VPN на комп'ютер або мобільний пристрій, ви створюєте безпечний і анонімний канал для підключення до інтернету. VPN приховує вашу реальну IP-адресу, замінюючи її на IP-адресу VPN-сервісу, що дозволяє обійти регіональні обмеження та отримати доступ до заблокованих сайтів, таких як «НикВести».

ClearVPN. Скриншот з сайту clearvpn.com

Надійний VPN допомагає захистити ваше з'єднання, але деякі VPN-сервіси можуть бути заблоковані російською владою. Варто вибирати ті сервіси, які залишаються доступними. Безкоштовні VPN часто небезпечні, оскільки можуть збирати та продавати ваші дані. Рекомендується використовувати платні VPN, які часто пропонують безкоштовний пробний період. Наприклад, ClearVPN та VPN Unlimited надають безкоштовний доступ українцям після підтвердження громадянства через «Дія.Підпис».

Браузер Ceno для Android

Браузер Ceno (Censorship.No!) розроблений канадською компанією eQualitie. Це мобільний браузер, який використовує пірингову (p2p) мережу для обміну даними між користувачами, що дозволяє обходити цензуру та блокування.

Браузер Ceno для обходу блокування українських сайтів на тимчасово окупованих територіях. Скриншот Браузер Ceno для обходу блокування українських сайтів на тимчасово окупованих територіях. Скриншот

Цей браузер кешує вміст сайтів, які заборонені в країнах з авторитарними режимами, та доставляє цей кеш користувачам всередині таких країн. Це означає, що користувачі можуть отримувати доступ до дзеркал сайтів, таких як «НикВести», без використання VPN, реєстрації або надання особистих даних, навіть у випадку відключення Росії від глобальних інтернет-каналів.

Якщо ви користуєтеся пристроями на базі Android, ви можете завантажити Ceno через Google PlayMarket або F-droid.

Аналог пошуковій системі Google в браузері Ceno/ Скриншот Так сайт «НикВести» відображається в браузері Ceno/ Скриншот

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення російські військові частково окупували Баштанський та Миколаївський райони. Також росіяни намагалися захопити місто Вознесенськ.

Восени 2022 року, під час контрнаступу Українським військовим вдалося звільнити більшість окупованих територій. Дотепер частина Миколаївської області, а саме Кінбурнська коса вже понад два роки залишається під окупацією. За підрахунками місцевої влади станом на листопад 2023 року на Кінбурнській косі залишалося близько 200 цивільних, звʼязок з якими був втрачений після окупації.