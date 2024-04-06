Обстріл Харкова 6 квітня. Фото: Нацполіція

У ніч на 6 квітня російські війська атакували Україну 32 ударними беспілотниками типу Shahed-131/136., а також шістьома ракетами різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Шахеди» запускали з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ). Також росіяни били трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету «Калібр» та 28 «Шахедів».

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.

У ніч на 6 квітня російські війська запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed-131/13. Внаслідок атаки шість людей загинули, щонайменше 10 поранених.