Одеса опинилася серед основних регіонів, де активно триває незаконна торгівля червонокнижними осетровими видами.

Про це йдеться в звіті Всесвітнього фонду дикої природи.

В Україні зафіксовано 94 випадки браконьєрства та незаконної торгівлі осетровими за період з 2016 по 2023 рік, з яких значна частина припадає саме на Одесу.

Звіт підкреслює, що незаконна діяльність у цьому регіоні має серйозні наслідки для зникаючих осетрових видів, популяція яких вже перебуває на межі вимирання.

Основні осередки незаконної торгівлі включають не тільки Одесу, але й Врацу (Болгарія) та Тульчу (Румунія).

Скриншот зі звіту

Незважаючи на наявність міжнародних угод та національних заборон, боротьба з браконьєрством і контрабандою осетрових у регіоні потребує посилення. WWF закликає до більш активних дій для захисту цих унікальних риб та забезпечення їхнього майбутнього.

Нагадаємо, миколаївська поліція виявила двох рибалок, які на човні та за допомогою сіток виловили із річки Інгул 334 рибини. Їм загрожує до трьох років обмеження волі. За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків — 553 299 гривень.