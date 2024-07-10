В одеській прокуратурі почали розслідування по справі обстрілу припортовій інфраструктурі Одещини 10 липня в результаті якого загинули дві людини.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Як відомо, внаслідок атаки загинув 50-річний водій вантажного автомобіля та 37-річний працівник порту, ще один співробітник порту отримав поранення, його госпіталізовано. Також пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільне морське судно.
За цим фактом в одеській прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального Кодексу України).
Правоохоронці продовжують огляд, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
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В одеській прокуратурі почали розслідування по справі обстрілу припортовій інфраструктурі Одещини 10 липня в результаті якого загинули дві людини.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Як відомо, внаслідок атаки загинув 50-річний водій вантажного автомобіля та 37-річний працівник порту, ще один співробітник порту отримав поранення, його госпіталізовано. Також пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільне морське судно.
За цим фактом в одеській прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального Кодексу України).
Правоохоронці продовжують огляд, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
Нагадаємо, що у ніч на 10 липня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».