Запуск ракети. Ілюстративне фото

В одеській прокуратурі почали розслідування по справі обстрілу припортовій інфраструктурі Одещини 10 липня в результаті якого загинули дві людини.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як відомо, внаслідок атаки загинув 50-річний водій вантажного автомобіля та 37-річний працівник порту, ще один співробітник порту отримав поранення, його госпіталізовано. Також пошкоджено складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільне морське судно.

За цим фактом в одеській прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 Кримінального Кодексу України).

Правоохоронці продовжують огляд, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Нагадаємо, що у ніч на 10 липня протиповітряна оборона на Миколаївщині знищила чотири БпЛА типу «Shahed 131/136».