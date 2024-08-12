Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Фото: EPA-EFE/Martin Divisek

Миколаївська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан продасть на благодійному аукціоні шаблю, якою вона завдала вирішальний удар у фіналі командних змагань з фехтування на Олімпійських іграх у Парижі.

Отримані кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля» для наших військових.

Про це спортсменка повідомила на сторінці благодійного фонду Сергія Притули у Instagram.

Аукціон відбудеться 15 серпня о 19:00 на сторінках Facebook та YouTube благодійного фонду Сергія Притули.

— Фонд оголошує аукціон з продажу шаблі Ольги Харлан. Найтитулованіша українська спортсменка в історії олімпійських ігор передала нам шаблю, якою було завдано переможного удару в фінальному поєдинку з фехтування на Олімпійських Іграх в Парижі. Ця шабля вже принесла золото Україні, а ми зробимо так, щоб вона принесла користь на фронті! – написали організатори аукціону.

Окрім аукціону, фонд організував спеціальну банку, де кожен донат від 200 гривень і більше надає можливість стати учасником розіграшу прапора з автографом Харлан. Найбільший донатор отримає можливість провести каву з Ольгою Харлан.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 у Парижі у понеділок, 29 липня, в змаганні у шаблі серед жінок, перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Вона переграла південнокорейську суперницю Чой Себін з рахунком 15:14.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до «золота» у командному турнірі.

Загалом Миколаївська спортсменка Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши «золото» командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.