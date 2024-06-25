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До пологових будинків доставили вже понад 5,5 тисяч нових «пакунків малюка». Цьогоріч оновили склад таких пакунів із урахуванням побажань батьків та думки експертів.

Про це повідомили у Державній службі з прав дітей.

У оновлений бебі-бокс були додані товари, які мають попит, наприклад, багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі. Було також збільшено розмір пледа-ковдри та зменшено кількість одягу малого розміру, з якого малюки швидко виростають.

У нові пакунки також додали книгу Від народження до року, яку розробили та опублікували партнери Міністерства — ЮНІСЕФ. У ній об’єднані знання зі світового досвіду та українських експертів та експерток.

Усередині пакунку малюка понад 90 предметів, необхідних для новонародженої дитини:

підгузки;

ковдри;

одяг;

іграшки;

рушники;

інші необхідні речі.

«Також зараз реалізується пілотний проєкт, який дає можливість вибрати замість пакунку малюка одноразову грошову виплату. На сьогодні ця сума складає 7689 гривень. Звернутися за виплатою потрібно не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини», — додали в держслужбі.

Пакунок малюка — це одноразова натуральна допомога від держави сім’ям, у яких народилася дитина. Мета цієї програми — підтримати родину з новонародженою дитиною та допомогти батькам забезпечити належний догляд за немовлям. Цьогоріч Міністерство соціальної політики оновило склад пакунка малюка з урахуванням побажань батьків та думки експертів.

Нагадаємо, що в період з 17 по 23 червня в медичних закладах Миколаївської області народилось 101 дитина. З них одна двійня.