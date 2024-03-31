Пес у залізничному вагоні. Фото: UAnimals/Instagram

Організація порятунку тварин і довкілля UAnimals разом з Укрзалізницею переглянуть та оновлять правила перевезення тварин у поїздах.

Про це повідомили на сторінці UAnimals в Instagram.

Раніше в соцмережах волонтерка поширила історію нацгвардійця Валерія і його службового лабрадора Ермі, які їхали в тамбурі «Інтерсіті» з Києва до Чернігова через те, що тварин не можна перевозити вищих за 45 сантиметрів у холці. За правилами «Укрзалізниці» лише викуплене купе дає підставу для проїзду з собакою, вищою за 45 сантиметрів.

Після розголосу в пресслужбі «Укрзалізниці» заявили, що усвідомлюють застарілість цих правил, і що їх необхідно оновлювати.

«Спільно оновимо деякі застарілі пункти правил проїзду в поїздах, аби вони стали більш інклюзивними для людей із тваринами. Організуємо соціальну кампанію, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами, — підкреслили в дописі UAnimals.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» запустила онлайн-сервіс, у якому доступне оформлення заяви на повернення квитків в електронному вигляді менш ніж за годину до відправлення поїзда або в інших випадках, які можуть бути кваліфіковані як претензійне повернення.