Будинок на Адміральській, 21 у Миколаєві. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

70% херсонців вважають, що пріоритетом відбудови міста є зруйновані внаслідок російських обстрілів будинки.

Про це свідчать результати онлайн-опитування херсонців щодо соціально-економічної та безпекової ситуації у громаді, проведеного на замовлення Фонду громади Херсона «Захист».

Ще 63% містян вважають пріоритетом відбудови Херсона роботу промислових підприємств, 55% — роботу медичних закладів, 45% — роботу шкіл та дитячих садків, 29% — підтоплені вулиці.

Серед іншого херсонці назвали будівництво укриттів та бомбосховищ (26%), роботу закладів сфери послуг (25%), дороги (24%), кабельний інтернет (8%) та культурне життя (7%).

Водночас 72% херсонців вважають, що першочергово серед пошкоджених будівель треба відновлювати житлові будинки, 67% вважають, що спочатку треба відбудовувати медичні заклади, 47% — школи, дитсадки, університети, 36% — промислові споруди, 18% — укриття та бомбосховища, 15% — дороги.

Дослідження проводилось благодійною організацією «Фонд громади міста Херсон «Захист» в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Звіт складено за результатами дослідження онлайн-опитування за інтерактивною структурованою анкетою, посилання на яку відправлялося потенційним респондентам із бази даних — дослідницької онлайн-панелі Херсонської громади.

Вибірка сформована на основі демографічних показників станом на 1 січня 2022 року. За таких показників похибка дослідження не перевищує 5% з вірогідністю 0.95. У вибірці представлені як херсонці, які зараз знаходяться в громаді, так і ті, хто виїхав з Херсона після 24 лютого 2022 й наразі перебуває в інших областях України або за кордоном.

Опитування миколаївців у 2024 році

Аналітичне опитування у 2024 році показало: 18% миколаївців не знають, чи будуть виїжджати з міста у разі повторного наступу РФ на південь, а 43% миколаївців вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку.

Також рейтинг схвалення діяльності Миколаївської обласної військової адміністрації знизився з 73% у 2023 році до 48% у 2024 році. А діяльність Миколаївського міського голови схвалюють 36% місцевих.

Після цього міський голова Олександр Сєнкевич відреагував на результати щорічного муніципального дослідження. Він заявив про відповідальність медіа за формування негативних «настроїв» серед населення.

65% миколаївців відповіли, що зацікавлені в інформації щодо того, скільки коштів отримала місцева влада на реконструкцію та як вони були витрачені. Водночас якість наданих послуг містяни оцінили середньо: стан медицини, захисних укриттів, роботи поліції, лікарень та навчальних закладів.

Ще майже половина миколаївців вважає, що економічне становище в Україні погіршиться в найближчі 12 місяців.

Понад половина опитаних миколаївців вважають, що повернути містян, які від початку повномасштабної війни виїхали з Миколаєва, допоможе підвищення заробітної плати (43%) та відновлення зруйнованого житла (35%).