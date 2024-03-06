Українці найменше довіряють судам. Фото: Укрінформ

В Україні серед органів влади у судів найнижчий рівень довіри, найвищий — має Служба безпеки.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією SOCIS проведене на замовлення Цензор.НЕТ.

Дослідження показало, що довіряють судам лише 14,5% українців, 68,4% респондентів відповіли, що мають негативне або скоріше негативне ставлення до судів. Ще 17,2% не змогли визначитися.

Водночас серед органів влади найбільшою довірою користується Служба безпеки (54,4% опитаних мають позитивне ставлення). Ще один представник влади, до роботи якого ставляться позитивно більше людей, ніж негативно, — президент (51,3%). До поліції позитивно ставляться 44% опитаних, 44,1% — негативно. У інших органів влади низький рівень довіри. Серед них — Державне бюро розслідувань, Офіс Президента, Кабмін, Національне антикорупційне бюро, прокуратура та Верховна Рада.

Результати опитування

До роботи парламенту лише 15,7% опитаних ставляться позитивно, понад 77% — негативно.

У рейтингу довіри інших органів та інституцій лідирують Збройні сили (86,2% позитивних відповідей) та волонтери (76,4%).

Дослідження проводилося компанією SOCIS на замовлення Цензор.НЕТ 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,1%. Метод дослідження: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.

Вибірка дослідження наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/ село) та поділу на області. Максимально врахована кількість та структура населення внутрішньо переміщених осіб; громадян, які виїхали за кордон. тимчасово окупованих територій та місцевості, де неможливо провести соціологічне дослідження, з огляду на проведення активних бойових дій.

Опитування не проводилось в АР Крим, на території Донецької та Луганської областей, на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де проходять активні бойові дії (частина Херсонської, Запорізької та Харківської областей).

Нагадаємо, понад дві третини українців вважають, що наразі країна рухається у напрямку до згуртованості і єдності, до повномасштабного вторгнення РФ думки українців були кардинально іншими.