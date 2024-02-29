Українці визначили ключові фактори перемоги у війні проти Росії / Фото з відкритих джерел

Більшість українців (57%) вважають, що найбільш важливим фактором успіху України у протистоянні Росії є належна підтримка Заходу зброєю, фінансами та санкціями.

Соціологи запропонували українцям обрати три найбільш важливі для перемоги фактори із девʼяти наведених, про що свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Далі за важливістю йдуть вища ефективність і прозорість діяльності влади України (33%), відсутність конфлікту між політичним керівництвом та військовим командування (32%) і співпраця між владою та громадянським суспільством (26%).

Близько 16-21% респондентів вважають, що Україні має допомогти співпраця влади та опозиції і створення широкої коаліції патріотичних сил, зменшення підтримки Росії її союзниками і вища ефективність українського військового командування.

Лише 8% вірять, що Україні зможе допомогти російська опозиція через розхитування ситуації в Росії.

Також лише 7% українців готові делегувати військово-політичному керівництво надзвичайні повноваження і можливість порушувати закони для швидкого ухвалення необхідних рішень.Опитування було проведене 17-23 лютого методом телефонних інтерв’ю.

Опитали 1052 респондентів з усіх регіонів України, крім окупованих територій. Похибка не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, наразі найкраще українці ставляться до президента США Джо Байдена, у трійці лідерів також президент Польщі Анджей Дуда та Емманюель Макрон.

Також, вектор зовнішньої політики України наразі підтримують 70% українців, цей показник на 4% нижче, ніж у серпні 2023 року.