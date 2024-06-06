Більшість українців не відкладають кошти на «чорний день» / Фото з відкритих джерел

Більш ніж половина українців, а саме 53%, не відкладають гроші на «чорний день».

Про повідомляє «ЄП» з посиланням на опитування Rakuten Viber.

Як зазначається в пресрелізі компанії, результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.

Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) — вдається робити грошові заощадження періодично.

На запитання «Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?» відповіді розподілилися таким чином:

Готівка вдома — 53%;

Рахунок у банку — 10%;

Депозит під відсоток у банку — 5%;

Криптовалюта – 2%;

Облігації чи інші цінні папери — 1%;

Цінні метали – 1%;

Тримаю в нерухомості — 1%;

Всього потроху — 14%;

Інше — 13%.

Згідно з повідомленням пресслужби, в опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Нагадаємо, майже половина миколаївців вважає, що справи в місті йдуть добре, інша — вважає, що у неправильному напрямку.