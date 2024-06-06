Більш ніж половина українців, а саме 53%, не відкладають гроші на «чорний день».
Про повідомляє «ЄП» з посиланням на опитування Rakuten Viber.
Як зазначається в пресрелізі компанії, результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.
Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) — вдається робити грошові заощадження періодично.
На запитання «Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?» відповіді розподілилися таким чином:
Згідно з повідомленням пресслужби, в опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.
Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Нагадаємо, майже половина миколаївців вважає, що справи в місті йдуть добре, інша — вважає, що у неправильному напрямку.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Більш ніж половина українців, а саме 53%, не відкладають гроші на «чорний день».
Про повідомляє «ЄП» з посиланням на опитування Rakuten Viber.
Як зазначається в пресрелізі компанії, результати опитування показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене.
Водночас, 12% опитаних заощаджують з кожної заробітної плати, майже третині респондентів (32%) — вдається робити грошові заощадження періодично.
На запитання «Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?» відповіді розподілилися таким чином:
Згідно з повідомленням пресслужби, в опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 30 тисяч користувачів.
Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Нагадаємо, майже половина миколаївців вважає, що справи в місті йдуть добре, інша — вважає, що у неправильному напрямку.