Переважна більшість громадян України, або 74%, хотіли б, щоб в нашій країні був впливовий парламент, 71% — виступають за серйозні повноваження президента, однак думки щодо форми правління розділились.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з результатами опитування, 74% респондентів з числа опитаних вважають, що в Україні має бути впливовий парламент, який щонайменше повинен давати згоду на призначення президентом уряду і мати можливість його звільняти (таких 27%, а решта 47% бачать ще сильнішу роль у парламенту).
Водночас 71% українців вважають, що в Україні має бути і президент, який також повинен мати щонайменше певні серйозні повноваження.
На питання щодо форми правління 13% громадян з числа опитаних, виступають за президентську форму правління, 27% — за президентсько-парламентську, 31% — за парламентсько-президентську, 16% — за парламентську. Решта 13% не змогли відповісти на запитання.
Опитування проводилось упродовж 16-22 травня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).
Всього було опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія).
До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, понад 90% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. Водночас 43% вважають, що ситуація із демократією за період президенства Володимира Зеленського погіршилася
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Переважна більшість громадян України, або 74%, хотіли б, щоб в нашій країні був впливовий парламент, 71% — виступають за серйозні повноваження президента, однак думки щодо форми правління розділились.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Згідно з результатами опитування, 74% респондентів з числа опитаних вважають, що в Україні має бути впливовий парламент, який щонайменше повинен давати згоду на призначення президентом уряду і мати можливість його звільняти (таких 27%, а решта 47% бачать ще сильнішу роль у парламенту).
Водночас 71% українців вважають, що в Україні має бути і президент, який також повинен мати щонайменше певні серйозні повноваження.
На питання щодо форми правління 13% громадян з числа опитаних, виступають за президентську форму правління, 27% — за президентсько-парламентську, 31% — за парламентсько-президентську, 16% — за парламентську. Решта 13% не змогли відповісти на запитання.
Опитування проводилось упродовж 16-22 травня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).
Всього було опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія).
До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Нагадаємо, понад 90% українців хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією. Водночас 43% вважають, що ситуація із демократією за період президенства Володимира Зеленського погіршилася
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