Вчені зафіксували момент, коли орангутан прикладав до рани лікарську рослину. Раніше таку поведінку помічали лише у шимпанзе, йдеться у дослідженні, опублікованому в Scientific Reports, пише «УП.Життя».

Приматологи з Інституту Макса Планка спостерігали, як 30-річний самець суматранського орангутана на ім’я Ракус кілька разів збирав на пальці сік зжованого листя в'юнкої рослини Акара Кунінга (Fibraurea tinctoria).

Рідину він наносив на відкриту рану на своєму обличчі понад пів години. Оскільки орангутан не намазував цією речовиною жодних інших частин свого тіла, науковці вважають, що тварина навмисно лікувала свою травму.

Fibraurea tinctoria давно використовують у традиційній медицині для лікування ран та інших захворювань, як-от діабет, дизентерія та малярія. Аналіз хімічного складу рослини виявив антибактеріальні, протизапальні, протигрибкові та антиоксидантні властивості, які сприяють загоєнню ран.

«Оскільки F. tinctoria має потужну знеболюючу дію, люди можуть відчути негайне полегшення болю, що змушує їх повторювати поведінку кілька разів. А потім — наносити тверду рослинну речовину як захист рани від мух», – пояснюють дослідники.

Вчені помітили ранку на обличчі орангутанга 25 червня 2022 року — через три дні після бійки з іншим самцем.

Науковці спостерігали, як Ракус продовжував їсти листя лікарської рослини протягом наступних днів і не помітили ознак інфікування рани. До 19 липня 2022 року рана повністю зажила – залишився ледве помітний шрам.

Під час одужання Ракус також спав більшу частину дня. Ця поведінка відрізнялася від його звичайного відпочинку, який фіксували науковці до травмування.

Якщо науковцям вдасться знайти більше доказів лікування приматів рослинами, це свідчитиме, що медична практика людини корінням сягає часів, коли наші спільні предки бродили по Землі.

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