Військова медична аптечка. Фото: Getty Images

Організаторам закупівлі неякісних аптечок для українських військових на суму майже 60 мільйонів гривень правоохоронці висунули підозру.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, навчальний центр та підприємці уклали вісім контрактів на постачання 30 773 аптечок на загальну суму 58,5 мільйонів гривень. Водночас, військові посадовці не здійснили належного контролю якості поставлених аптечок.

Підозри оголошено:

ексначальнику одного з військових навчальних центрів;

начальнику медичної служби цього центру;

восьми приватним підприємцям.

Подальше обстеження підтвердило, що аптечки не відповідали необхідним стандартам, не містили всіх необхідних компонентів і мали низьку якість. Це могло загрожувати здоров’ю українських військових.

Санкція інкримінованих статей посадовцям передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років.

Тоді як підприємцю передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, що на Одещині затримано правоохоронця, який незаконно переправляв військовозобов’язаних до Молдови.