Молодий великий підорлик. Птахам додалося в середньому 55 годин польоту до місць розмноження. Фото: Agami Photo Agency/Alamy

Дослідники виявили, що орли, міграційні маршрути яких проходять через Україну, змінили напрямки польоту, щоб уникнути територій, які страждають від війни.

Дослідження опублікували в журналі Current Biology, пише The Guardian.

Дані GPS показали, що великий підорлик не тільки робив великі «об’їзди» після початку вторгнення РФ, але й скорочував зупинки для відпочинку або взагалі уникав їх.

В результаті вразливим хижакам знадобилося більше часу, щоб дістатися до місць розмноження, і, ймовірно, більше витрат енергії.

— Це схоже на те, якби ви бігали марафон, але у вас не було пауз для води. І в кінці хтось просить вас пробігти ще сім-вісім миль, — сказав Чарлі Рассел з Університету Східної Англії, співавтор дослідження.

Дослідники попередили, що ця ситуація може затримати розмноження, оскільки орлам може знадобитися більше часу для відновлення, і вплине на шанси виживання будь-якого молодняку, оскільки для них буде важче вполювати здобич.

Чарлі Рассел та його колеги повідомили, що вони проаналізували маршрути міграції 19 великих підорликів, які летіли через Україну до місць розмноження на півдні Білорусі в березні та квітні 2022 року — лише через кілька тижнів після початку російського вторгнення в Україну. У той час як самки подорожують із місць зимівлі в Греції, самці подорожують із місць у Східній Африці.

Дослідники порівняли ці шляхи з 65 міграціями, зафіксованими у 20 птахів у 2018-21 роках.

Отримані дані свідчать про те, що після вторгнення орли в середньому пройшли додаткові 85 кілометрів. Чарлі Рассел сказав, що один орел додав додаткові 250 кілометрів до свого маршруту.

Подорож тривала в середньому на 55 годин довше після початку повномасштабної війни, при цьому самці мали нижчу швидкість польоту, ніж до її початку.

І хоча 90% орлів зупинялися в Україні до війни, лише 32% зробили це після вторгнення, а деякі місця взагалі уникали.

— Зараз ми мало що можемо зробити, але важливо розуміти навантаження на ці популяції, щоб у постконфліктному сценарії ми могли допомогти не просто підтримати більшу популяцію підорликів, а й допомогти їм відновитися, як і екосистемі в цілому, — додав він.

Нагадаємо, майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами.