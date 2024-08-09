Заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Валентин Гайдаржи, фото: «НикВести»

Станом на серпень 2024 року у Миколаївській області відбудували майже усі зруйновані за час повномасштабної війни мости. Наразі відновити залишилось лише один зруйнований міст у регіоні – він знаходиться у селі Воронівка Вознесенського району.

Про це під час брифінгу 9 серпня повідомив заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Валентин Гайдаржи, передають «НикВести».

За його словами, міст розраховували відбудувати коштом Чехії, однак цей процес затягнувся й наразі обласна влада шукає інші шляхи фінансування.

— Що стосується мосту у Воронівці. До того, як в нього прилетіло він був безхазяйний – не було балансоутримувача. Десь два місяці тому до нас звернулись потенційні інвестори і сказали, що Чеська Республіка допоможе нам відновити його. Але наразі процес затягнувся. Ми надали усю необхідну інформацію, громада взяла цей міст на баланс, тому що без цього відремонтувати його неможливо. Процес триває, але повільно. Тому ми розглядаємо інші можливості його відновлення. Ми, чесно кажучи, розраховували на чехів і думали, що коли ми завершимо міст у Вознесенську, то вони зроблять ще й цей. Але сталося як сталося, – сказав Валентин Гайдаржи.

Ремонт доріг на Миколаївщині

На експлуатаційне утримання доріг в Миколаївській області протягом 2024 року Агенція місцевих доріг збирається витратити 691 мільйон гривень — тендер оголосили у квітні. А у березні цього року Служба оголошувала ще один тендер на експлуатаційне утримання доріг, у тому числі двох мостів у Миколаєві — Варварівського та Інгульського.

У Снігурівці впродовж року хочуть відремонтувати три дороги — на це планують витратити 7,3 мільйонів гривень. А на ремонт доріг в селищі Костянтинівка поблизу Южноукраїнська планують витратити 5,8 мільйонів гривень.

На ремонт доріг в Баштанці Миколаївської області впродовж літа планують витратити 2,3 мільйони гривень

Ще 38,8 мільйонів гривень планують витратити на ремонт частину дороги державного значення Т-15-13 «Нечаяне — Очаків».

«НикВести» також розповіли, як триває ремонт зруйнованих війною мостів та доріг на Миколаївщині. Тільки на відбудову зруйнованих мостів та доріг держзначення в області необхідно 20,4 мільярдів гривень.

Після початку повномасштабної війни з Росією у Миколаївській області було пошкоджено близько 850 кілометрів автодоріг, що складає 25% від загальної протяжності доріг області. Станом на літо 2023 року у Миколаївській області відремонтували 244 кілометри доріг.